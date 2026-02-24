Під час матчу 25 туру Ла Ліги Осасуна - Реал (2:1) у телетрансляцію потрапив кумедний момент на лаві запасних Реала, який миттєво розлетівся соціальними мережами.

У центрі уваги опинився німецький захисник мадридців Антоніо Рюдігер. Камери зафіксували, як футболіст просто під час гри дістав лоток із вареними яйцями та почав їх їсти. Річ в тому, що Антоніо Рюдігер дотримується мсульманського посту рамадан, за умовами якого людині потрібно утримуватися від їжі до заходу сонця.

Після імпровізованої вечері Рюдігер без зайвих слів передав контейнер українському воротарю Андрію Луніну. Голкіпер, схоже, не одразу зрозумів, що відбувається, однак лоток взяв.

Втім, довго тримати його в руках Лунін не став і передав далі — Тренту Александеру-Арнольду. Англієць лише посміхнувся та відклав контейнер убік.