Тібо Куртуа, як і раніше, залишається одним із головних гравців мадридського Реалу, проте його подальша кар'єра після закінчення чинної угоди може продовжитися поза Іспанією.

Бельгійському воротарю 33 роки, а його контракт розрахований до літа 2027 року. Він продовжує виступати на високому рівні, і в клубі повністю задоволені як його ігровими якостями, так і впливом роздягальні. Проте з урахуванням віку голкіпера керівництво найближчим часом оцінюватиме перспективи продовження співпраці, орієнтуючись передусім на її фізичний стан.

Якщо нова угода не підписана, Куртуа зможе залишити Мадрид у статусі вільного агента. Серед можливих напрямів продовження кар'єри найчастіше згадується Саудівська Аравія, де досвідченому воротареві готові запропонувати фінансово привабливий контракт на завершальному етапі професійного шляху, повідомляє Fichajes.net.

Раніше повідомлялося, що Реал проявляє інтерес до лідера захисту Арсенала.