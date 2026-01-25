Павло Василенко

Мадридський Реал серйозно розглядає можливість гучного підсилення півзахисту влітку, і одним із головних кандидатів став півзахисник Ліверпуля та збірної Угорщини Домінік Собослаї. За інформацією іспанського видання Fichajes, інтерес «вершкових» настільки великий, що клуб готовий підготувати пропозицію, яка може сягнути 90 мільйонів євро.

Хоча взимку трансферів у Мадриді не планують, керівництво клубу вже активно формує список цілей на майбутнє літо. В Реалі визнають, що оновлення середньої лінії є одним із пріоритетів, і Собослаї ідеально вписується у бачення команди на наступні сезони.

25-річний угорець проводить сильний сезон під керівництвом Арне Слота і є одним із ключових гравців Ліверпуля. У 30 офіційних матчах цього сезону він забив сім голів і віддав п’ять результативних передач, демонструючи стабільність та універсальність у центрі поля.

За даними Defensa Central, Собослаї розглядається як стратегічне підписання Реала на сезон 2026/27. Повідомляється, що президент клубу Флорентіно Перес особисто підтримує цю ідею і готовий санкціонувати одну з найбільших угод літа, аби переманити лідера червоних на «Бернабеу».