Павло Василенко

У центральному матчі третього туру АПЛ Ліверпуль на «Енфілді» мінімально переміг Арсенал – 1:0.

Вже на старті гри «каноніри» зазнали втрати: на 4-й хвилині через травму поле залишив Вільям Саліба. У першому таймі обидві команди мали нагоди відзначитися – небезпечно пробивали Гакпо й Ван Дейк у Ліверпуля та Мадуеке, Тімбер і Калафіорі у гостей, однак рахунок залишився нульовим.

Після перерви господарі додали в атаці. На 60-й хвилині м’яч у сітку відправив Уго Екітіке, проте гол скасували через офсайд. Проте червоні продовжували тиснути, і на 83-й хвилині добилися свого.

Після фолу Субіменді за 30 метрів від воріт до м’яча підійшов Домінік Собослаї й блискучим ударом зі штрафного приніс Ліверпулю перемогу.

Після трьох турів Ліверпуль залишається єдиною командою АПЛ із 100% результатом і впевнено очолює таблицю. Арсенал із 6 очками йде третім. У наступному турі команда Арне Слота зіграє на виїзді з Бернлі, тоді як «каноніри» приймуть вдома Ноттінгем Форест.

АПЛ, 3-й тур

Ліверпуль – Арсенал – 1:0

Гол: Собослаї, 83.