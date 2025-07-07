У мадридському Реалі мають намір ініціювати перенесення поєдинку першого туру нового сезону іспанської Ла Ліги проти Осасуни, запланованого на 19 серпня.

Як повідомляє журналіст Мігель Анхель Діас, керівництво вершкових вважає, що команда не матиме достатньо часу на відновлення після участі в Клубному чемпіонаті світу. Саме тому клуб планує звернутися до організаторів чемпіонату з офіційним запитом про зміну дати гри.

Нагадаємо, Реал завершив минулий сезон на другому місці в турнірній таблиці, набравши 84 очки та відставши від Барселони на чотири бали.

9 липня мадридці зіграють у півфіналі КЧС проти ПСЖ. Фінал турніру відбудеться 13 липня.

Нагадаємо, раніше голова Ла Ліги Хав'єр Тебас дуже негативно висловився про Клубний чемпіонат світу.