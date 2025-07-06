Мадридський Реал продовжує відкрито висловлювати позицію клубу через офіційне клубне телебачення. Цього разу критика була спрямована на президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса.

У програмі на клубному каналі згадали слова Тебаса, який раніше заявляв, що зробить усе можливе, аби Клубний чемпіонат світу більше ніколи не проводився.

— Тебас говорив, що клубний чемпіонат світу нікому не цікавий, але там зібралася половина учасників Ліги чемпіонів. Це суперчемпіонат світу. Безкоштовний футбол для фанатів. Нам буде складно платити за інші речі, — було сказано в ефірі.

Таким чином, мадридці підкреслили, що на відміну від матчів Ла Ліги, перегляд поєдинків на Клубному ЧС для вболівальників є безкоштовним.

Нагадаємо, в суботу Реал переміг у чвертьфіналі Боруссію Д (3:2) і пробився до півфіналу КЧС, де зустрінеться з ПСЖ.