Олександр Сукманський

Реал Мадрид вибив Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу – іспанці пройшли далі за сумою двох матчів, завдавши «містянам» чергової поразки в плей-оф.

Ключовим моментом став червоний картці Бернарду Сілви в першому таймі: португалець стояв на лінії воріт і підставив руку під удар Вінісіуса Жуніора. Після тривалої перевірки VAR та перегляду епізоду на моніторі рефері Клеман Тюрпен показав пряму червону та призначив пенальті.

Вінісіус реалізував 11-метровий (після того, як минулого тижня його пенальті відбив Доннарумма), відправивши м’яч у протилежний кут від італійського воротаря.

Реал міг зняти питання ще на першій хвилині: Федеріко Вальверде вийшов сам на сам, але не зміг підняти м’яч над Доннаруммою.

Сіті мав моменти для відіграшу: Райан Шеркі пробив прямо в Куртуа, Родрі влучив у штангу, Ерлінг Холанд не реалізував вихід сам на сам – бельгієць блискуче врятував. Лише наприкінці першого тайму Холанд таки забив, скоротивши рахунок, але в другому таймі команди не забили, а вже в доданий час Вінісіус оформив дубль.

Таким чином, Реал вибив Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів втретє поспіль, а Бернарду Сілва отримав свою першу червону картку за «містян».