Аналітична компанія Opta назвала мадридський Реал головним фаворитом поточного сезону Ла Ліги.

Після перемоги в ель класико над Барселоною (2:1) «вершкові» відірвалися від каталонців у турнірній таблиці на п’ять очок.

За підрахунками суперкомп’ютера, ймовірність чемпіонства Реала становить 68,9%, що більш ніж удвічі перевищує шанси Барселони – 25,7%.

На титул Атлетіко претендує лише з імовірністю 3,4%, а Вільярреал – 1,4%. Шанси решти клубів оцінюються менш ніж у 1%.