На фоні трьох поспіль нічиїх у Ла Лізі та зростання тиску на Хабі Алонсо у мадридському Реалі посилилися чутки про можливу зміну тренера. У медіапросторі знову з’явилися імена Зінедіна Зідана та Юргена Клоппа, а видання El Nacional опублікувало гучний матеріал про потенційні умови німецького фахівця.

За інформацією джерела, Клопп, який нині працює у структурі футбольного проекту Ред Булл, нібито дав зрозуміти керівництву Реала, що погодиться на співпрацю лише за умови повного контролю над трансферною політикою клубу. Німець переконаний, що команді потрібна серйозна перебудова.

Також ЗМІ повідомляють, що Клопп бачить необхідність підсилення одразу у двох ключових позиціях. Він хоче підписання топового опорного півзахисника, здатного керувати грою, а також центрфорварда, який би розвантажив Кіліана Мбаппе та дозволив йому діяти на фланзі.

Крім того, Клопп нібито визначив чотирьох футболістів, яких Реалу слід продати або відпустити. У списку — Давід Алаба, Дані Себальйос, Браїм Діас та Ендрік.

Нагадаємо, останній матч в чемпіонаті Іспанії Реал виграв з великим рахунком у Атлетіка з Більбао.