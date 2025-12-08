Мадридський Реал несподівано поступився на своєму полі в поєдинку 15 туру Ла Ліги-2025/26, програвши Сельті з рахунком 0:2.

Головним тріумфатором зустрічі став Вілліот Сведберг. Шведський півзахисник спочатку на 53-й хвилині вразив ворота ефектним ударом п'ятою, а вже в доданий час холоднокровно завершив вихід один на один, поставивши крапку в матчі.

Команда Хабі Алонсо опинилася в скрутному становищі після вилучення Франсіско Гарсії — подвійне попередження позбавило Реал гравця на 64-й хвилині. У кінцівці історія повторилася: Альваро Каррерас за мить заробив два попередження, залишивши господарів вдев'ятьох.

Королівський клуб залишається з 36 очками і вже відстає від Барселони на чотири пункти, а Вільярреал з 35 балами і матчем у запасі може обійти мадридців.

Сельта, здобувши важливу перемогу, піднялася у верхню частину таблиці і розташувалася на десятій сходинці з 19 очками.

Ла Ліга, 15-й тур

Реал Мадрид — Сельта 0:2

Голи: Сведберг, 54, 90+3