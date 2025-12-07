Павло Василенко

Положення Родріго в мадридському Реалі стрімко погіршується – і для 24-річного бразильця це може завершитися великим літнім переходом. У той час як у Європі дедалі більше клубів придивляються до вінгера, сам Реал лише очікує на конкретну пропозицію.

З приходом Хабі Алонсо роль Родріго в команді фактично зникла: він більше не вважається незамінним і рідко з’являється у старті. У нинішньому сезоні нападник провів лише 446 хвилин у 16 матчах, обмежившись двома асистами – цифри, які різко контрастують із його попередніми роками на «Бернабеу».

Через брак ігрової практики Родріго дедалі частіше замислюється над зміною клубу. За інформацією іноземних медіа, особливу увагу до нього проявляє Манчестер Сіті, який уважно відстежує його становище.

Але можливий навіть більш неочікуваний сценарій: як повідомляє AS, Родріго опинився у списку головних цілей клубів Саудівської Про-ліги, готових запропонувати космічні гроші за трансфер та контракт.

Поки що Реал не отримав жодної офіційної пропозиції. Очікується, що перші конкретні кроки від претендентів відбудуться лише після завершення сезону – зимовий перехід малоймовірний.

Родріго захищає кольори Реала із 2019 року й за цей час провів 286 матчів, забив 68 м’ячів і віддав 53 гольові передачі, ставши однією з найвиразніших атакувальних фігур клубу останніх років.