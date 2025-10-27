Півзахисник Реала Джуд Беллінгем розповів про свої враження після домашнього поєдинку десятого туру Ла Ліги проти Барселони, в якому мадридці здобули перемогу з рахунком 2:1.

«Дуже важлива перемога для нас. Ми дуже щасливі. Ми довго програвали їм, і сьогодні – гарний день для всіх нас. Уся команда виклалася на повну, і ми заслужили ці три очки.

У першому таймі, коли ми володіли м’ячем, ми діяли дуже рішуче в кожній атаці, завдавали ударів. У другому таймі добре зіграли в обороні. Відмінно проявили себе Мілітао, Хейсен, Феде, Каррерас, Карвахаль. Загалом уся команда провела чудовий матч.

Мій асист? Каталонці грають дуже високо, а в нас є Мбаппе – з ним усе простіше. Тому я розвернувся й віддав пас. Все легко. Багато хто каже, що це везіння, але для мене це просто моє розуміння футболу – знати, куди піде м’яч, і правильно розташуватися, бути готовим, коли він до тебе прийде.

Наразі почуваюся чудово, хоча раніше відновлювався від травми. Я багато працював останні місяці з фізіотерапевтами, у тренажерній залі… Дуже щасливий, бо почуваюся добре й готовий до всього, що попереду», – сказав Джуд.