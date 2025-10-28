Прес-служба Реалу повідомила, що капітан мадридського клубу Дані Карвахаль успішно переніс артроскопічну операцію на правому коліні.

Операцію провів доктор Мануель Льєс за участю медичного штабу команди. Найближчим часом захисник розпочне процес відновлення, проте точні терміни його повернення на поле поки що не уточнюються.

Раніше повідомлялося, що досвідчений іспанський футболіст може пропустити залишок цього року.

Зазначимо, що це вже третє пошкодження футболіста за останні шість місяців — влітку він відновлювався після травми хрестоподібної зв'язки, а восени пропускав зустрічі через проблеми з литковим м'язом.