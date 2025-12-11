Павло Василенко

Мадридський Реал опинився під тиском після двох поспіль поразок, а головний тренер Хабі Алонсо – у центрі критики. За інформацією AS, керівництво клубу готове проявити терпіння, однак доля наставника фактично залежатиме від найближчих трьох матчів.

У середу Реал поступився Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів (1:2) – це стала друга невдача поспіль після несподіваної поразки від Сельти (0:2) в чемпіонаті Іспанії. У восьми останніх зустрічах команда Алонсо здобула лише дві перемоги, тричі зіграла внічию та тричі програла. Такі результати надто далекі від амбіцій клубу, який нещодавно випереджав Барселону, а тепер відстає від каталонців уже на чотири очки.

Перед матчем з Манчестер Сіті здавалося, що саме єврокубкова дуель може вирішити долю тренера. Проте поразка не вплинула на позицію керівництва. За даними AS, Реал дає Алонсо час до завершення року. Вирішальними стануть три матчі – проти Алавеса, Талавери та Севільї. А вже Суперкубок Іспанії на початку січня може стати моментом істини: якщо результати не покращаться, терпіння президента Реала Флорентіно Переса може вичерпатися.

Хабі Алонсо очолив Реал перед Клубним чемпіонатом світу минулого літа, змінивши Карло Анчелотті. Під його керівництвом команда провела 28 матчів, здобувши 19 перемог, 4 нічиї та 5 поразок.