Павло Василенко

Кіліан Мбаппе перетворився на справжній двигун атак мадридського Реала. За підрахунками видання Marca, команда Хабі Алонсо ще ніколи не була настільки залежною від одного гравця.

26-річний француз демонструє феноменальну форму: 18 голів і 2 асисти у 16 матчах – блискучий старт сезону.

У Ла Лізі Мбаппе забив 13 із 26 командних голів, а у Лізі чемпіонів – 5 із 8. Загалом це становить 52,94% усіх результативних ударів Реала.

Іспанське видання наголошує: навіть у розквіт епохи Мессі та Роналду жоден із них не мав настільки великої частки забитих м’ячів. Для порівняння, у сезоні 2011/12 Мессі забив 39,46% голів Барселони (73 із 185), а у сезоні 2014/15 Роналду – 38,61% (61 із 158).

Попри неймовірну форму француза, інші зірки атаки поки розчаровують: Родріго досі не відкрив рахунок у сезоні, Ендрік отримує обмаль ігрового часу, а Мастантуоно має лише один гол.

Наразі Реал лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи Барселону на три очки. Наступний матч команда проведе 23 листопада проти Ельче.