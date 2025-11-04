Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе продовжує вражати результативністю. У матчі 13-го туру Ла Ліги проти Валенсії француз оформив дубль, а його команда впевнено перемогла з рахунком 4:0.

26-річний форвард забив два перших м’ячі зустрічі, відкривши рахунок точним ударом із пенальті. Ці голи дозволили йому встановити нове досягнення — у 45 матчах чемпіонату Іспанії за Реал Мбаппе має вже 44 забиті м’ячі. Таким чином він перевершив сучасний рекорд клубу, який раніше належав Кріштіану Роналду (43 голи в перших 45 матчах за мадридців у Ла Лізі).

Мбаппе приєднався до Реала влітку 2024 року і вже в першому сезоні став найкращим бомбардиром чемпіонату, забивши 31 гол. Нині француз упевнено лідирує в гонці голеадорів сезону 2025/26, маючи в активі 13 точних ударів.