Кіліан Мбаппе знову став героєм ель класико — його гол у ворота Барселони допоміг Реалу здобути перемогу з рахунком 2:1 у матчі 10-го туру Ла Ліги.

Цей м’яч став 12-м для француза у дев’яти зустрічах проти каталонців. Лише Карім Бензема та Кріштіану Роналду мають кращі показники серед гравців XXI століття.

Роналду забив 20 голів Барселоні у 34 матчах, тоді як Бензема відзначився 16 разів у 46 ель класико.

Після перемоги над головним суперником Реал Мадрид із 27 очками впевнено очолює турнірну таблицю Ла Ліги. Барселона залишається другою, маючи 22 очки, а команда Хабі Алонсо збільшила відрив до п’яти балів.