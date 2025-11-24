Павло Василенко

Рада директорів мадридського Реала без жодних заперечень затвердила фінансову звітність за минулий сезон та бюджет на поточну кампанію.

«Вершкові» стали футбольним клубом з найбільшим доходом у світі, досягнувши 1,185 мільярда євро, згідно з даними Deloitte. Вони також дали зелене світло ще амбітнішому бюджету на поточний сезон у розмірі 1,248 мільярда євро.

Загалом 1553 представники членів клубу проголосували з фінансових питань, з них 720 були присутні у мадридському офісі, а 833 брали участь дистанційно. Під час голосування щодо виконання бюджету, звіту, балансу та звіту про доходи та витрати клубу за сезон 2024/25 було зареєстровано 1734 голоси «за», лише три «проти» та 7 «утрималися».

Під час розгляду та затвердження зведеного бюджету доходів і витрат і плану діяльності на сезон 2025/2026 результати голосування склали 1728 голосів «за», 5 «проти» та 8 «утрималися».

Пропозицію щодо членських внесків також було прийнято переконливою більшістю – 1694 голоси «за», 21 «проти» та 26 «утрималися».