Голкіпер Реала Тібо Куртуа продовжує працювати над відновленням після м'язової травми, отриманої у поєдинку з Райо Вальєкано (0:0).

Воротар пропустив міжнародну паузу і зараз займається за індивідуальною програмою на тренувальній базі Вальдебебас. У такому ж режимі працюють Феде Вальверде та Дані Карвахаль, які також заліковують ушкодження.

За даними DefensaCentral, темпи відновлення дозволяють Куртуа розраховувати на потрапляння в заявку на гру з Ельче в рамках чемпіонату Іспанії та навіть на участь у самому матчі.

Реал проведе цю зустріч у неділю, 23 листопада, починаючи з 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін змінить команду влітку.