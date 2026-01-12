Сергій Разумовський

Реал поступився Барселоні у фіналі Суперкубка Іспанії з рахунком 2:3. У складі каталонців вирішальну роль зіграв Рафінья, який оформив дубль, ще один м’яч забив Роберт Левандовскі. За мадридців відзначилися Вінісіус та Гонсало Гарсія, однак цього не вистачило, щоб перевернути хід матчу.

Поразка продовжила безтрофейний відрізок вершкових. Востаннє Реал вигравав титул у грудні 2024 року, коли у фіналі Міжконтинентального кубка розгромив Пачуку 3:0.

Відтоді команда пережила низку невдач у вирішальних стадіях турнірів. Реал програв два фінали Суперкубка Іспанії та фінал Кубка Короля, завершив сезон другим у Ла Лізі, вилетів у півфіналі КЧС, а також зупинився на стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

