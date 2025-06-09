Захисник Олександрії Олександр Мартинюк висловився щодо свого потенційного дебюту в заключному матчі товариського турніру Canadian Shield проти Нової Зеландії. Слова срібного призера УПЛ передає пресслужба УАФ.

Щодня спілкуюся з хлопцями, знайомлюся. Із деякими грав разом, з іншими - грав проти них. Пристосовуємося один до одного, адже треба, щоб був хороший колектив.

Коли надійшов виклик у збірну, я був дуже щасливий, що отримав можливість випробувати себе на такому рівні. Усі мене вітали, телефонували, SMS приходили щохвилини.

Щодо перельоту до Канади, то я свій дебютний виклик сприйняв із такою радістю, що мені байдужі будь-які дистанції й тривалість польоту. На все заплющив очі. Головне - потренуватися та зіграти за національну збірну.

Я мав невелику індивідуальну розмову із Сергієм Ребровим. Він підійшов, привітав, сказав: «Молодець, заслужив на виклик, а там далі побачимо, як покажеш себе, щоб цей виклик був не останнім».