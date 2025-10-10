Ребров — про тиск перед матчем Ісландія - Україна: «Не треба боятися програти»
Фахівець розповів, як налаштовує своїх футболістів
24 хвилини тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про тиск, із яким стикаються гравці національної команди.
Він також згадав свій досвід роботи в Динамо та поділився думками про те, як важливо психологічно готувати себе до відповідальних матчів.
«Я взагалі вважаю, цей тиск повинен бути завжди, бажання грати на перемогу. Коли я працював у Динамо – де б я не працював – тиск завжди є. Я завжди кажу гравцям: не треба боятися програти, треба боятися зробити недостатньо для перемоги.
Треба думати про себе, що ти покажеш, коли вийдеш на футбольне поле. Якщо в тебе немає зауважень до себе після гри... Дуже важливо, щоб ми вийшли й завтра віддали все для перемоги. А який буде результат – побачимо», – цитує Реброва УАФ.
Збірна України зіграє з Ісландією 10 жовтня на виїзді, а з Азербайджаном зустрінеться 13 жовтня у польському Кракові. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.