Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про тиск, із яким стикаються гравці національної команди.

Він також згадав свій досвід роботи в Динамо та поділився думками про те, як важливо психологічно готувати себе до відповідальних матчів.

«Я взагалі вважаю, цей тиск повинен бути завжди, бажання грати на перемогу. Коли я працював у Динамо – де б я не працював – тиск завжди є. Я завжди кажу гравцям: не треба боятися програти, треба боятися зробити недостатньо для перемоги.

Треба думати про себе, що ти покажеш, коли вийдеш на футбольне поле. Якщо в тебе немає зауважень до себе після гри... Дуже важливо, щоб ми вийшли й завтра віддали все для перемоги. А який буде результат – побачимо», – цитує Реброва УАФ.