Збірна України проведе черговий матч кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Ісландії. Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 10 жовтня, в Рейк’явіку на стадіоні Лейгардальсведлюр. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Трансляція та коментатори

Переглянути матч Ісландія – Україна можна на OTT-платформі MEGOGO за підписками «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» та «MEGOPACK N+S». Також поєдинок безкоштовно транслюватиметься на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах, а також у спеціальному розділі «Телебачення».

Коментуватимуть гру Вадим Скічко та Віталій Волочай.

Перед матчем

Підопічні Сергія Реброва підходять до зустрічі з Ісландією після двох стартових турів відбору, в яких здобули лише один бал і посідають третє місце у групі D. Після матчу в Рейк’явіку українців чекає поєдинок проти Азербайджану 13 жовтня, який також розпочнеться о 21:45.

Європа. Кваліфікація ЧС-2026. 3 тур

Ісландія – Україна

Початок: 21:45, 10 жовтня 2025 року

Місце: Рейк’явік, стадіон Лейгардальсведлюр