Павло Василенко

Головний тренер збірної України Сергій Ребров перед поєдинком відбору на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії розповів про ротацію складу синьо-жовтих у попередньому матчі з Францією (0:4).

«Ми завжди говоримо, що збірній України важко проводити другий матч – переліт, переїзд, відновлення за два дні… Тому зараз, перед вирішальним поєдинком, ми зробили ротацію. Сподіваюся, це допоможе. Але відпочинок — це ще не форма. Її треба показати в грі. Ісландія грає інтенсивно кожен матч – хоч через два дні, хоч через три. На жаль, у нас такого немає, але я розумію чому. У гравців з України дуже багато переїздів – у Шахтаря та Динамо дуже багато ігор. Вважаю, що цей відпочинок може стати перевагою», – цитує Ребров пресслужба УАФ.

Матч Україна – Ісландія відбудеться у Варшаві в неділю, 16 листопада, о 19:00 за київським часом.

Команда Сергія Реброва займає третє місце в групі D, набравши сім очок. Франція – перша з 13 балами, другу позицію займає Ісландія (сім очок) і четверту – Азербайджан (один бал).