Ребров: «Сподіваюся на позитив у вирішальних матчах»
Фахівець підбив підсумки жовтневим поєдинків синьо-жовтих
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився емоціями від жовтневих матчів кваліфікації ЧС-2026.
«Важливий крок вперед цього жовтня. Пишаюся настроєм та реакцією команди у цих двох матчах, особливо після непростого початку кваліфікації у вересні.
Дякую усім за цей збір та сподіваюсь, що ми зможемо продовжити його позитивні моменти у вирішальних матчах в нашій групі наступного місяця», – написав Ребров в соцмережах.
У жовтні збірна України здобула перемоги над Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1) у кваліфікації ЧС-2026.
Наразі команда Реброва займає друге місце в групі D, набравши сім очок. Франція – перша з 10 балами, третю позицію займає Ісландія (4 очки) і четверту – Азербайджан (один бал).
Календар матчів збірної України у кваліфікації на ЧС-2026
13 листопада. Франція – Україна
16 листопада. Україна – Ісландія