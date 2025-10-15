Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився емоціями від жовтневих матчів кваліфікації ЧС-2026.

«Важливий крок вперед цього жовтня. Пишаюся настроєм та реакцією команди у цих двох матчах, особливо після непростого початку кваліфікації у вересні.

Дякую усім за цей збір та сподіваюсь, що ми зможемо продовжити його позитивні моменти у вирішальних матчах в нашій групі наступного місяця», – написав Ребров в соцмережах.