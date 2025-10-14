Ребров: «Я дуже радий, що хлопці вирвали цю гру»
Фахівець висловився про перемогу синьо-жовтих
близько 1 години тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поєдинок проти Азербайджана (2:1) у відборі до чемпіонату світу 2026 року.
«Ця гра була надважливою, тому що ми, на жаль, втратили очки у двох перших поєдинках. Гравці відчували відповідальність, було важко. У перерві ми всі розуміли, що в першому таймі припустилися помилки. Ми мали моменти, потрібно було нагнітати, більше працювати, більше терпіти. Команда Азербайджану була дуже організованою в обороні. Я дуже радий, що хлопці вирвали цю гру», – передає слова Реброва пресслужба УАФ.
Збірна України займає друге місце в групі D, набравши сім очок.
Франція – перша з 10 балами, третю позицію займає Ісландія (4 очки) і четверту – Азербайджан (один бал).
Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2026
13.11.2025. 21:45 – Франція – Україна
16.11.2025. 19:00 – Україна – Ісландія
