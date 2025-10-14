Коментатор Віктор Вацко на своєму YouTube-каналі висловився про роботу головного тренера збірної України Сергія Реброва.

Наскільки мені відомо, з Панатінаїкосом досить довга історія. Греки дуже настирливо показують, що вони зацікавлені у Реброві. Настільки, що Панатінаїкос виходив з ідеєю, щоб він поєднував роботу у збірній та клубі. Але Ребров і УАФ не дуже зрозуміли цю історію. Ще такого не було, щоб тренер збірної України поєднував роботу у закордонному клубі.

Він сам ухвалив рішення. Я вже говорив раніше і переконуюсь у цьому, що він не піде, доки матиме шанс вивести збірну на чемпіонат світу. На даний момент такий шанс є і він залишатиметься щонайменше до кінця кваліфікації. Матч проти Ісландії у листопаді буде фінальним. Нам усім треба відштовхуватися вiд того, що там нас влаштовуватиме лише перемога, тоді як ісландців - нічия», - пояснив Вацко.