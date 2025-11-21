Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко прокоментував результати жеребкування плей-оф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 для національної команди.

Що тут сказати, це, напевно, одні з найсильніших опонентів, які були в своїх кошиках під час жеребкування. На сьогоднішній день Швеція не в найкращому стані, але до нашої очної гри ще багато часу. До команди прийшов новий тренер, тому до березня у них може багато чого змінитися.

Важко даються весняні матчі? На цьому я взагалі не робив би акцент. Це журналістські стереотипи. Не думаю, що це пов’язано з набором форми.

Буде найголовніше, щоб усі наші провідні гравці, які виступають у закордонних чемпіонатах, були здорові. Шанси України та Швеції на вихід у фінал плей-оф рівні, так само, як і в усіх інших парах цього етапу змагань, - сказав Михайленко в інтерв'ю Sport.ua.