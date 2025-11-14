Ребров: «Є час і можливість усе виправити в неділю»
Україна на встояла проти Франції
близько 2 годин тому
Сергій Ребров. Фото - УАФ
Головний тренер збірної України Сергій Ребров підбив підсумки матчу 5 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Франції (0:4). Його слова наводить УАФ.
Я задоволений його дебютом. Він заслужив на цю можливість, вийшов під схему з трьома центральними захисниками і, вважаю, відіграв дуже добре, допомагав в обороні. Але, на жаль, надмірна агресивність у власному штрафному… Ми попереджали його про це, але він - молодий хлопець і охоче йде в боротьбу. На жаль, це сталося саме в штрафному, - пояснив Ребров.
