Павло Василенко

Півзахисник збірної України Єгор Назарина у коментарі для Суспільне Спорт висловився про матч відбору ЧС-2026 проти Франції (0:4).

«Ми закривали зони – гадаю, що установку в першому таймі успішно виконували. Другий тайм – пенальті надломив нас. Ми відкрилися – пропустили більше. На жаль, програли, але найважливіша гра попереду. Франція тиснула і в першому таймі, але не було жодного моменту, щоб вони могли забити. Поставили пенальті, ми трішки відкрилися, намагалися більше пресингувати. Були зони і суперник ними скористався», – сказав Назарина.

Наразі збірна України посідає третє місце в турнірній таблиці групи для відбору на чемпіонат світу-2026. Очолює її Франція, що достроково кваліфікувалась на світову першість.

Наступний матч збірна Україна зіграє проти Ісландії в останньому турі кваліфікації ЧС-2026 у неділю, 16 листопада, о 19:00 за київським часом.