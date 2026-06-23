Сергій Разумовський

Львівський Рух офіційно повідомив про завершення співпраці з атакувальним півзахисником Остапом Притулою. Про відхід 25-річного футболіста повідомила пресслужба клубу.

Притула приєднався до львівської команди восени 2020 року та протягом кількох сезонів був одним із гравців основної обойми. За час виступів у складі Руху півзахисник провів 123 матчі в усіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав 7 результативних передач.

Окреме місце в історії клубу Притула посідає завдяки своїй стабільності та тривалому періоду виступів за команду. Він є рекордсменом Руху за кількістю матчів в українській Прем’єр-лізі, що робить його одним із лідерів львівського клубу останніх років.

За період перебування в команді Притула пройшов разом із Рухом важливий етап розвитку клубу на рівні елітного дивізіону українського футболу. Він був частиною складу, який виступав в УПЛ, здобував досвід у матчах проти провідних українських команд та допомагав львів’янам у боротьбі за результат.

Водночас після завершення сезону в клубі відбуваються серйозні зміни. Наступний футбольний рік Рух проведе вже у Другій лізі, тому команда поступово оновлює склад і прощається з частиною гравців, які раніше були важливими для основної команди.

Раніше ЛНЗ оголосив про підписання трьох гравців Руху.