ЛНЗ оголосив про підписання трьох гравців Руха
Черкаський клуб підсилили перші новачки цього літа
близько 3 годин томуПідписатися в
ЛНЗ оголосив про трансфери трьох футболістів львівського Руху, а саме Віталія Романа, Таллеса Бренера та Андрія Кітели, які стали його першими літніми новачками.
23-річний захисник Роман є вихованцем Карпат. Минулого сезону зіграв за Рух 21 матч (чотири голи, дві передачі).
28-річний хавбек Таллес грав за бразильські Мірасол, Нороесте та Віла Нову, донецький Олімпік, фінський КуПС, японську Касіму. Минулого сезону провів за Рух 14 ігор (один гол, один асист).
21-річний захисник Кітела виховувався в академіях Карпат та Руху. Минулого сезону зіграв 24 матчі та віддав три результативні передачі.
За підсумками минулого сезону ЛНЗ посів друге місце в турнірній таблиці УПЛ і здобув право виступати в кваліфікації Ліги конференцій.
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