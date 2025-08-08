Динамо впевнено обіграло Рух із рахунком 5:1 у другому турі чемпіонату України.

Рахунок у матчі відкрили гості на 21-й хвилині: після кутового м'яч відскочив до Тараса Михавка, і захисник точно відправив його у сітку. Вже на початку другого тайму, на 47-й хвилині, перевага киян зросла, адже Віталій Холод невдало зрізав м'яч у власні ворота.

На 65-й хвилині Костянтин Вівчаренко перехопив м'яч після помилки голкіпера Руху Юрія-Володимира Герети і видав передачу на Віталія Буяльського, який легко вразив ціль зблизька. Через 12 хвилин Едуардо Герреро прострілом з флангу знайшов Максима Брагару і той відправив м'яч у порожні ворота.

На 80-й хвилині Олександр Яцик забив свій перший гол за Динамо, замкнувши передачу Брагару та пробивши воротаря. Лише на 88-й хвилині Рух зумів відповісти: після навісу Едсона Фернандо влучним ударом головою відзначився Бабукар Фаал.

Українська Прем'єр-ліга, другий тур

Рух – Динамо – 1:5

Голи: Фаал, 88 – Михавко, 21, Холод, 47 (автогол), Вівчаренко, 65, Брагару, 77, Яцик, 80