Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Яке місце займає Україна після поразки Динамо, перемоги Полісся і нічиєї Шахтаря
Яке поточне становище України у рейтингу УЄФА?
близько 2 годин тому
У четвер, 7 серпня, завершився єврокубковий тиждень, в якому взяли участь три українських клуби.
Нагадаємо, що вітчизняні команди виступили наступним чином:
Ліга чемпіонів (третій раунд кваліфікації): Динамо – Пафос – 0:1
Ліга Європи (третій раунд кваліфікації): Панатінаїкос – Шахтар – 0:0
Ліга конференцій (третій раунд кваліфікації): Полісся – Пакш – 3:0
Таким чином Україна здобула 1,5 очка (0,375 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА) і наразі посідає 27-е місце в рейтингу.
Розклад матчів українських команд на наступний євротиждень
Вівторок, 12 серпня
Ліга чемпіонів: Пафос – Динамо
Четвер, 14 серпня
Ліга конференцій: Пакш – Полісся
Ліга Європи: Шахтар – Панатінаїкос
