Решфорд оформив першу результативну дію у складі Барселони
Маркус асистував у матчі з Валенсією
28 хвилин тому
Маркус Решфорд/фото: Барселона
Каталонська Барселона у рамках четвертого туру Ла Ліги зіграла проти Валенсії. Матч пройшов на компактній арені Йохана Кройфа, яка розрахована лише на 6 тисяч глядачів.
Господарі повністю домінували та розгромили суперника з рахунком 6:0. По два голи оформили Рафінья, Фермін Лопес та Роберт Левандовскі.
Особливим моментом стала перша результативна акція Маркуса Решфорда, орендованого у Манчестер Юнайтед. Англійський вінгер вийшов у стартовому складі та на 53-й хвилині віддав гольову передачу на Рафінью, збільшивши перевагу команди.
Для Решфорда це вже четвертий матч у футболці Барселони.
Поділитись
Матеріали по темі
Барселона переписує історію: матч з Валенсією пройде на найменшому стадіоні Ла Ліги
близько 21 години тому