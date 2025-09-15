Каталонська Барселона у рамках четвертого туру Ла Ліги зіграла проти Валенсії. Матч пройшов на компактній арені Йохана Кройфа, яка розрахована лише на 6 тисяч глядачів.

Господарі повністю домінували та розгромили суперника з рахунком 6:0. По два голи оформили Рафінья, Фермін Лопес та Роберт Левандовскі.

Особливим моментом стала перша результативна акція Маркуса Решфорда, орендованого у Манчестер Юнайтед. Англійський вінгер вийшов у стартовому складі та на 53-й хвилині віддав гольову передачу на Рафінью, збільшивши перевагу команди.

Для Решфорда це вже четвертий матч у футболці Барселони.