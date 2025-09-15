Барселона розтрощила Валенсію
Розігрів перед ЛЧ
34 хвилини тому
Фото - Athlon Sports
Барселона покуражилась над Валенсією в матчі 4 туру Ла Ліги. Зустріч завершилась з рахунком 6:0 на користь чемпіона Іспанії.
Чемпіон Іспанії закрив питання про переможця зустрічі завдяки голам Рафіньї, Ферміна та Левандовського, що оформили по дублю.
Іспанець забив по голу в кожному з таймів, бразилець та поляк роззабивались вже по перерві.
Барса завдяки домашньому тріумфу змогла наблизитись у таблиці до Реала на відстані двох очок.
Ла Ліга. 4 тур
Барселона - Валенсія 6:0
Голи: Фермін, 29, 56, Рафінья, 53, 66, Левандовський, 76, 87
