Барселона покуражилась над Валенсією в матчі 4 туру Ла Ліги. Зустріч завершилась з рахунком 6:0 на користь чемпіона Іспанії.

Чемпіон Іспанії закрив питання про переможця зустрічі завдяки голам Рафіньї, Ферміна та Левандовського, що оформили по дублю.

Іспанець забив по голу в кожному з таймів, бразилець та поляк роззабивались вже по перерві.

Барса завдяки домашньому тріумфу змогла наблизитись у таблиці до Реала на відстані двох очок.

Ла Ліга. 4 тур

Барселона - Валенсія 6:0

Голи: Фермін, 29, 56, Рафінья, 53, 66, Левандовський, 76, 87

