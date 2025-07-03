Павло Василенко

Можливо ще одна революція, пов'язана з Клубним чемпіонатом світу. Новину повідомив журналіст Хосеп Педрероль з El Chiringuito.

Наразі стартував новаторський формат Клубного чемпіонату світу. Вперше у турнірі беруть участь 32 команди з усього світу.

Це чудова нагода порівняти силу команд з різних континентів.

Клубний чемпіонат світу у новому форматі мав проходити кожні чотири роки. За повідомленнями, президент ФІФА думає про те, щоб проводити захід найчастіше.

«Джані Інфантіно хоче, щоб клубний чемпіонат світу проводився кожні два роки», – сказав Хосеп Педрероль.

Чвертьфінал Клубного чемпіонату світу розпочнеться у п'ятницю матчем між командами Флуміненсе та Аль-Хіляль. Інші пари: Палмейрас – Челсі, ПСЖ – Баварія та Реал – Боруссія Дортмунд.