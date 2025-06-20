Резервіст Динамо вразив експерта грою на молодіжному Євро-2025
Синьо-жовті вилетіли після групового турніру
близько 2 годин тому
Максим Брагару / Фото - УАФ
Журналіст Володимир Звєров розповів, хто з гравців молодіжної збірної України може занести собі в актив Євро-2025.
У Брагару не було великого навантаження ігровим часом, офіційними матчами. І на тлі багатьох інших футболістів збірної України він виглядав дуже свіжо й показав досить високий темп. У нього було багато ривків, багато швидкісних переміщень, - пояснив Зверов.
Як «синьо-жовті» програли свій вирішальний поєдинок. Огляд матчу Нідерланди – Україна.
Нагадаємо, УЄФА назвав найкращого гравця матчу Нідерланди – Україна. Чи отримав утішний приз українець?
Раніше думками щодо гри поділився головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса.
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