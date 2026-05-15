Сергій Разумовський

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко встановив новий рекорд української Прем’єр-ліги за кількістю реалізованих пенальті поспіль. Про досягнення футболіста повідомила пресслужба київського клубу.

Історичним для Ярмоленка став матч 28-го туру УПЛ проти Колоса. Динамо перемогло команду з Ковалівки з рахунком 2:1, а один із голів киян забив саме Ярмоленко, реалізувавши одинадцятиметровий удар.

Цей пенальті став для півзахисника 20-м поспіль влучним ударом з одинадцятиметрової позначки в матчах чемпіонату України. Завдяки цьому Ярмоленко став одноосібним рекордсменом УПЛ за тривалістю серії реалізованих пенальті.

Український вінгер побив рекорд, який тримався близько 20 років. Попереднє досягнення належало грузинському футболісту Васілу Гігіадзе.

Перший пенальті на рівні чемпіонату України Ярмоленко реалізував ще 6 квітня 2014 року. Це сталося у матчі 24-го туру сезону-2013/14 проти Металіста, в якому Динамо перемогло з рахунком 4:2.

Відтоді Андрій Ярмоленко жодного разу не схибив з одинадцятиметрової позначки в УПЛ. Його результативний удар у ворота Колоса продовжив унікальну серію та дозволив вінгеру вписати своє ім’я в історію українського чемпіонату.

Нагадаємо, Ярмоленко прямує до бомбардирського рекорду в історії чемпіонатів України. У вінгера вже 122 точних удари, а найкращий показник – у легенди Динамо Максима Шацьких (124).