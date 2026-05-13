122 голи Ярмоленка в УПЛ! Динамо вирвало перемогу у важкому матчі з Колосом
За команду з Ковалівки відзначився Антон Салабай
близько 3 годин тому
У матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги київське Динамо на власному полі здолало ковалівський Колос.
Кияни забезпечили собі перевагу ще в першому таймі. Рахунок відкрив захисник Михавко, який влучно пробив головою після розіграшу кутового. Вже за п'ять хвилин біло-сині подвоїли рахунок — Андрій Ярмоленко впевнено реалізував пенальті. Для капітана Динамо цей гол став 122-м у рамках чемпіонатів України.
У другому таймі Колос зміг скоротити відставання завдяки голу Антона Салабая, але на більше гості не спромоглися.
УПЛ. 28-й тур
Динамо – Колос – 2:1
Голи: Михавко, 8, Ярмоленко, 13, пен. – Салабай, 58
Завдяки цій перемозі Динамо має у своєму активі 51 очко та посідає четверту сходинку в УПЛ. Колос із 46 балами залишається на сьомому місці.
