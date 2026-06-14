Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк повідомив, з якої причини після низки оренд все ж вирушить з командою на збір в Австрії. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Дуже радий повернутися до «Динамо» й із нетерпінням чекаю на повернення до тренувань разом із командою. Багато нових гравців, новий тренер, тож попереду, сподіваюся, новий цікавий досвід.

Костюк? Так, ми спілкувалися місяць-два тому. Він розповів, що хоче бачити в мені. Я знаю, над чим мені потрібно працювати, і віддаватимуся повністю, щоб досягти цього.

На початку року я зазнав непростого ушкодження, через що втратив багато часу. Але перед завершенням сезону набрав фізичні кондиції, повернувся до тренувань у складі команди, тож можу сказати, що зараз я повністю готовий.