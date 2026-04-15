Рішення прийнято! Евертон визначився зі своїми планами на майбутнє Миколенка
Захисник збірної України продовжить свої виступи в Англії?
близько 2 годин тому
Евертон може скористатися опцією автоматичного продовження контракту з українським лівим захисником Віталієм Миколенком ще на один сезон. Про це повідомляє журналіст The Athletic Патрік Бойланд.
Нинішня угода 26-річного футболіста з англійським клубом розрахована до червня 2026 року. Миколенко приєднався до Евертона у січні 2022 року, коли перейшов із Динамо, підписавши контракт терміном на чотири з половиною роки.
За даними джерела, найімовірнішим варіантом на цей момент є активація клубом пункту про продовження співпраці ще на рік. Такий крок дозволить Евертону не лише зберегти українця у складі, а й уникнути ситуації, коли футболіст наблизиться до завершення контракту та втратить частину своєї трансферної вартості.
При цьому влітку англійський клуб має намір провести з Миколенком окремі переговори щодо підписання нового довгострокового контракту. Тобто продовження на один сезон може стати проміжним рішенням, яке дасть сторонам більше часу для узгодження повноцінної нової угоди.
У поточному сезоні український захисник залишається важливою частиною складу Евертона. На його рахунку 30 матчів у всіх турнірах, 2623 хвилини на полі та одна результативна передача.
