Сергій Разумовський

Евертон може скористатися опцією автоматичного продовження контракту з українським лівим захисником Віталієм Миколенком ще на один сезон. Про це повідомляє журналіст The Athletic Патрік Бойланд.

Нинішня угода 26-річного футболіста з англійським клубом розрахована до червня 2026 року. Миколенко приєднався до Евертона у січні 2022 року, коли перейшов із Динамо, підписавши контракт терміном на чотири з половиною роки.

За даними джерела, найімовірнішим варіантом на цей момент є активація клубом пункту про продовження співпраці ще на рік. Такий крок дозволить Евертону не лише зберегти українця у складі, а й уникнути ситуації, коли футболіст наблизиться до завершення контракту та втратить частину своєї трансферної вартості.

При цьому влітку англійський клуб має намір провести з Миколенком окремі переговори щодо підписання нового довгострокового контракту. Тобто продовження на один сезон може стати проміжним рішенням, яке дасть сторонам більше часу для узгодження повноцінної нової угоди.

У поточному сезоні український захисник залишається важливою частиною складу Евертона. На його рахунку 30 матчів у всіх турнірах, 2623 хвилини на полі та одна результативна передача.

