Денис Сєдашов

Брентфорд та Евертон зіграли в результативну нічию у матчі 32-го туру англійської Прем’єр-ліги. Українські легіонери Єгор Ярмолюк та Віталій Миколенко провели на полі повний поєдинок у складах своїх команд.

Господарі вийшли вперед уже на 3-й хвилині завдяки пенальті Тьяго. Евертон відігрався зусиллями Бету, проте у другому таймі Тьяго оформив дубль. Остаточний рахунок у компенсований час встановив Кірнан Дьюсбері-Голл.

АПЛ. 32-й тур

Брентфорд – Евертон – 2:2

Голи: Тьяго, 3, пен., 76 – Бету, 26, Дьюсбері-Голл, 90+1

Наразі обидва клуби мають по 47 очок. Брентфорд випереджає ірисок у турнірній таблиці за рахунок кращої різниці забитих та пропущених м'ячів.

