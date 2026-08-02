Рішення прийнято – Мудрик вилітає до розташування Челсі, аби здивувати Алонсо
Чи вдасться українцеві переконати іспанського фахівця на відміну від Степанова?
Михайло Мудрик сьогодні вирушить до Гонконгу, де приєднається до передсезонного збору Челсі. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.
Український вінгер має одразу стати доступним для нового головного тренера лондонського клубу Хабі Алонсо. Наставник оцінить фізичний стан футболіста та ухвалить рішення щодо його майбутнього в команді на наступний сезон.
Напередодні стало відомо, що дискваліфікацію Мудрика через вживання мельдонію скасували. Після цього футболіст отримав можливість повернутися до тренувального процесу та знову претендувати на місце у складі Челсі.
Востаннє Мудрик виходив на поле наприкінці 2024 року. Відтоді українець підтримував фізичну форму та готувався до можливого повернення у футбол.
Михайло Мудрик перейшов до Челсі у 2023 році. Відтоді він провів за лондонський клуб 73 матчі, у яких забив десять голів і віддав 11 результативних передач.
Чинний контракт українського вінгера з Челсі розрахований до 2031 року. Тепер його подальша доля в команді залежатиме від оцінки тренерського штабу та готовності футболіста конкурувати за місце в основному складі.
Раніше Хабі Алонсо висловився про Мудрика після скасування дискваліфікації.