Сергій Разумовський

Михайло Мудрик сьогодні вирушить до Гонконгу, де приєднається до передсезонного збору Челсі. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

🚨🇺🇦 Mykhaylo Mudryk, flying today to Hong Kong to join Chelsea squad and make himself available for Xabi Alonso with immediate effect. pic.twitter.com/ue6wsFoeyX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026

Український вінгер має одразу стати доступним для нового головного тренера лондонського клубу Хабі Алонсо. Наставник оцінить фізичний стан футболіста та ухвалить рішення щодо його майбутнього в команді на наступний сезон.

Напередодні стало відомо, що дискваліфікацію Мудрика через вживання мельдонію скасували. Після цього футболіст отримав можливість повернутися до тренувального процесу та знову претендувати на місце у складі Челсі.

Востаннє Мудрик виходив на поле наприкінці 2024 року. Відтоді українець підтримував фізичну форму та готувався до можливого повернення у футбол.

Михайло Мудрик перейшов до Челсі у 2023 році. Відтоді він провів за лондонський клуб 73 матчі, у яких забив десять голів і віддав 11 результативних передач.

Чинний контракт українського вінгера з Челсі розрахований до 2031 року. Тепер його подальша доля в команді залежатиме від оцінки тренерського штабу та готовності футболіста конкурувати за місце в основному складі.

Раніше Хабі Алонсо висловився про Мудрика після скасування дискваліфікації.