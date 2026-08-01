Павло Василенко

Головний тренер Челсі Хабі Алонсо вперше висловився щодо повернення українського вінгера Михайла Мудрика до команди після завершення допінгової справи.

Іспанський фахівець підтвердив, що найближчим часом українець приєднається до лондонського клубу під час передсезонного турне в Гонконзі. За словами Алонсо, у Челсі насамперед радіють тому, що футболіст нарешті залишив позаду один із найважчих періодів своєї кар'єри.

«Ми дуже раді за нього. Напевно, ми навіть не можемо повністю зрозуміти, через що він пройшов за цей час і що йому довелося пережити. Якщо чесно, ми не очікували отримати настільки хороші новини саме зараз», – сказав Алонсо у коментарі ВВС.

Наставник синіх зазначив, що тренерський штаб ще не оцінював фізичний стан Мудрика. Після тривалої паузи українцю необхідно повернути оптимальну форму, тому клуб не поспішатиме з його виходом на поле.

«Він щодня тренувався сам. Це мало бути дуже важко, адже він хотів грати у футбол, бути частиною команди, але не мав такої можливості. Ми розуміємо, що йому потрібен час», – наголосив іспанець.

Алонсо також визнав, що позитивне завершення антидопінгової справи стало несподіванкою для клубу. За час відсутності українця Челсі значно посилив конкуренцію на флангах атаки, запросивши кількох нових вінгерів.

Саме тому остаточне рішення щодо майбутнього Мудрика поки що не ухвалене. Українець може залишитися в першій команді, вирушити в оренду до французького Страсбура або продовжити кар'єру в іншому клубі.

Мудрик перейшов до Челсі із донецького Шахтаря у січні 2023 року. За цей час він провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач. Востаннє українець виходив на поле 28 листопада 2024 року в поєдинку Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0), після чого був відсторонений через допінгову справу. Контракт вінгера з лондонським клубом чинний до 30 червня 2031 року.