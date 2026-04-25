Сергій Разумовський

Український форвард Роми Артем Довбик, ймовірно, може залишити італійський клуб після завершення сезону 2025/26. Про це повідомляє Voce Giallorossa, зазначаючи, що керівництво та тренерський штаб римської команди вже почали формувати список футболістів, на яких більше не розраховують у перспективі наступного сезону.

За інформацією джерела, головний тренер вовків Джан П’єро Гасперіні визначився з гравцями, які не входять до його подальших планів. Саме вони мають покинути Рому під час найближчого літнього трансферного вікна. До цього переліку потрапив і нападник збірної України Артем Довбик.

Окрім українського форварда, у списку на вихід опинилися ще п’ятеро футболістів. Йдеться про флангового захисника Костаса Цимікаса, який виступає за клуб на правах оренди, вінгера Стефана Ель-Шаараві, а також Браяна Сарагосу і Лоренцо Вентуріно, які також грають в оренді. Ще одним нападником, з яким, за даними джерела, не планують продовжувати співпрацю, є Еван Фергюсон.

Для Довбика нинішній сезон склався непросто. Українець узяв участь у 17 матчах за римський клуб, у яких зміг відзначитися трьома забитими м’ячами та двома результативними передачами. Водночас значну частину кампанії нападник пропустив через проблеми зі здоров’ям.

Востаннє Артем Довбик виходив на поле ще 6 січня. Після цього форвард опинився поза грою через травму, а згодом переніс операцію, що також вплинуло на його можливості допомагати команді впродовж сезону.

Раніше повідомлялося, що Довбик пройде додаткове обстеження у Ромі.