Рішення ухвалене. Форварда збірної України виставлять на трансфер
Довбик потрапив до списку «невдах», яким Рома збирається вказати на двері
близько 2 годин тому
Український форвард Роми Артем Довбик, ймовірно, може залишити італійський клуб після завершення сезону 2025/26. Про це повідомляє Voce Giallorossa, зазначаючи, що керівництво та тренерський штаб римської команди вже почали формувати список футболістів, на яких більше не розраховують у перспективі наступного сезону.
За інформацією джерела, головний тренер вовків Джан П’єро Гасперіні визначився з гравцями, які не входять до його подальших планів. Саме вони мають покинути Рому під час найближчого літнього трансферного вікна. До цього переліку потрапив і нападник збірної України Артем Довбик.
Окрім українського форварда, у списку на вихід опинилися ще п’ятеро футболістів. Йдеться про флангового захисника Костаса Цимікаса, який виступає за клуб на правах оренди, вінгера Стефана Ель-Шаараві, а також Браяна Сарагосу і Лоренцо Вентуріно, які також грають в оренді. Ще одним нападником, з яким, за даними джерела, не планують продовжувати співпрацю, є Еван Фергюсон.
Для Довбика нинішній сезон склався непросто. Українець узяв участь у 17 матчах за римський клуб, у яких зміг відзначитися трьома забитими м’ячами та двома результативними передачами. Водночас значну частину кампанії нападник пропустив через проблеми зі здоров’ям.
Востаннє Артем Довбик виходив на поле ще 6 січня. Після цього форвард опинився поза грою через травму, а згодом переніс операцію, що також вплинуло на його можливості допомагати команді впродовж сезону.
Раніше повідомлялося, що Довбик пройде додаткове обстеження у Ромі.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
