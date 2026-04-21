Український нападник Роми Артем Довбик продовжує відновлення після травми стегна, якої зазнав ще на початку року. У римському клубі наразі очікують на нову інформацію щодо термінів повернення форварда на поле. Про це повідомляє Romapress.

За інформацією джерела, вже найближчими днями футболіст має пройти повторне ультразвукове обстеження. Саме його результати повинні дати медичному штабу більш точне розуміння нинішнього стану гравця, а також допомогти визначити, коли Артем Довбик зможе повернутися до повноцінних тренувань у загальній групі.

Нагадаємо, українець не виходить на поле з 6 січня. Саме тоді після матчу проти Лечче у нього діагностували розрив лівого стегна. Відтоді нападник проходить відновлення під наглядом клубних лікарів і поступово наближається до повернення.

Очікується, що найближче обстеження стане визначальним у питанні подальшого плану реабілітації. Від його результатів залежатиме, наскільки швидко гравець зможе перейти до наступного етапу відновлення та коли знову з’явиться на футбольному полі в офіційних матчах.

У нинішньому сезоні Артем Довбик провів 17 матчів на клубному рівні. У цих поєдинках український форвард відзначився трьома забитими м’ячами та записав до свого активу двома результативні передачі.

