Павло Василенко

Норвезький бомбардир і зірка Манчестер Сіті Ерлінг Голанд вирішив внести символічну зміну у свій футбольний образ. Вже у найближчих матчах збірної він гратиме під іншим іменем – Браут Голанд.

25-річний нападник відновлює традицію своєї країни – носити прізвища обох батьків. Так він віддає шану матері, Ґрі Маріті Браут, і батькові, Альф-Інге Голанду, колишньому футболісту збірної Норвегії та гравцю Манчестер Сіті (2000–2003).

Однак у таких клубах, як Зальцбург, Боруссія Дортмунд і тепер Манчестер Сіті, він завжди вирішив використовувати лише прізвище Голанд, яке зміниться найближчим часом.

Тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен визнав, що був здивований цим рішенням, але не надав йому особливого значення.

«Це його ім'я (Браут), нічого складного. Я досі про це не знав».

Фактично це повернення до витоків: світ вперше почув про Ерлінга як Ерлінга Браута Голанда ще на чемпіонаті світу U-20 у 2019 році, коли він забив дев’ять голів у ворота Гондурасу. Саме під цим іменем він і почав свій шлях до статусу суперзірки.

Наступні випробування для Норвегії вже не за горами: 4 вересня – товариський матч із Фінляндією, а 9-го – ключова гра відбору ЧС-2026 проти Молдови. Скандинави йдуть лідерами своєї групи з чотирма перемогами в чотирьох матчах, і головна надія атаки – все той же Голанд, тепер уже Браут Голанд.