Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник, коментуючи майбутню зустріч кваліфікації Ліги конференцій із Серветтом, наголосив, що донецький клуб традиційно виступає у Лізі чемпіонів та Лізі Європи, тому до єврокубкових матчів команда вже звикла.

« Знаю, що є такий турнір. Ми грали в Лізі чемпіонів, у Лізі Європи трохи, тому для нас це новий етап. Це також турнір під егідою УЄФА, це для нас як єврокубки, тому ми не маємо права туди не потрапити.

Серветт – дуже гарна команда. Дивилися нарізки їхніх попередніх ігор, і можу сказати, що це дуже серйозна команда. Ми серйозно налаштовуємося і чекаємо завтра важкого протистояння.

Дивіться, це футбол: ми можемо бути фаворитами на папері, але потрібно виходити й доводити це на футбольному полі. Тому що там усе вирішується – не на папері», — заявив Різник на прес-конференції.