Шахтар уже підготував заміну для вінгера Кевіна у випадку трансферу бразильця до Фулгема. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко.

Якщо Судаков, я б так сказав, через відсутність трансферу страждає мовчки – Судаков профі, і це підтвердить будь-хто – то от Кевін… Я зовсім не впевнений у його лояльності до клубу.

До мене взагалі долітала інформація – вже десь навіть, до речі, в публічній площині я це бачив, десь проскакувало, – що те, що Кевін не грає в останніх матчах – це не травма, а, власне, ініціатива самого футболіста, його представників, які таким чином створюють тиск на клуб, тому що хочуть, щоб його продали в ту АПЛ.

Але я перевіряв цю інформацію – зсередини Шахтаря цю інформацію для мене спростували. Наскільки мені відомо, Шахтар дійсно готовий продати Кевіна. Ще раз повторю: вони оцінюють Кевіна в 45 млн євро.

Я навіть вам більше можу сказати: у «Шахтаря» вже готова кандидатура футболіста на цю ж позицію, якщо Кевін все ж піде – тобто лівий вінгер, правоногий. Вони вже підготували запасний варіант.

Якщо їм вдасться продати Кевіна за 45 млн, навіть за 40, враховуючи, що вони півтора року тому заплатили за нього 12, з бонусами 15 – ви математику розумієте: на одному футболістові 25-30 млн євро заробітку за півтора року.